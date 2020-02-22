Бывший президент СБР: Драчёву не приходится разбираться с проблемами прежнего руководства

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал ситуацию с обысками в расположении сборной России по биатлону в Антхольце. По мнению Кравцова, вины бывшего руководства организации в этой истории нет.

«Сейчас на хозяйстве не Кравцов, а Драчёв. Не знаю сути, знаю только происходящее. Считаю, Драчёву сейчас не приходится разбираться с проблемами предыдущего руководства. Это не те проблемы. Нужно посмотреть документ, на котором произошла процедура», — цитирует Кравцова РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в номер Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его личный тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.