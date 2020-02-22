Брынзак: у Касперовича не могли найти аккредитации Украины, потому что у него её нет

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал ситуацию с обысками в расположении российской сборной в Антхольце, где проходит чемпионат мира. Ранее стало известно, что в номере Александра Логинова полицейские устроили обыск. Сообщалось также, что личный тренер Логинова Александр Касперович приехал на чемпионат мира якобы по украинской аккредитации. Брынзак опроверг это.

«У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него её нет. Мы сейчас на пути на стрельбище, ещё не знаем всех деталей, но это слухи, что у него нашли и забрали нашу аккредитацию.

Могла быть ситуация, что он мог взять чью-то аккредитацию, чтобы попасть на трассу. Такое допускаю, но чтобы у него нашли нашу аккредитацию в комнате, это нереально. Это уже всё обросло слухами. Не было так, как там пишут», — цитирует Брынзака Tribuna.com

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.