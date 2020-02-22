Лебедев: Касперович взял украинскую аккредитацию? Выгоните его к чёртовой матери из спорта

Депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал обыски в расположении российской сборной по биатлону в Антхольце, где проходит чемпионат мира. Ранее появились слухи, согласно которым Александр Касперович, личный тренер Александра Логинова, использовал аккредитацию сборной Украины.

«Этот «косяк» нашего биатлона можно назвать одним словом. К сожалению, оно некультурное: начинается на «раз», а заканчивается на «ство». Если более цензурно – разгильдяйство.

Если знаете, что к России повышенное внимание со стороны мировой общественности по части допинга, ну примите вы элементарные меры, чтобы оградить наших спортсменов от подобных ситуаций. Охрану дополнительную, например. Сами обратитесь в полицию: «Мы подозреваем провокации в отношении российских спортсменов, предоставьте нам защиту».

Поверьте, итальянцы сделали бы так. А мы живём в рамках слова «авось»: авось пронесет, авось не найдут, авось не заметят. Так нельзя! Касперовичу не хватило российской квоты на аккредитацию, из-за чего он взял украинскую? Не хватило аккредитации – сиди дома. Иначе он осознанно пошёл на этот шаг, подставив всю сборную России. Выгоните его к чёртовой матери из спорта, федерации и российского биатлона», – цитирует Лебедева Metaratings.

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.