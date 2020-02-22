Логинов и Гараничев выступят в эстафете на чемпионате мира по биатлону

Российские биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев примут участие в мужской эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Об этом заявил журналистам главный тренер сборной России Анатолий Хованцев, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

В эстафете также побегут Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Гонка начнётся в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Сегодня, 22 февраля, в номер Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Александр и его личный тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

Хованцев: заверяю, что Логинов — абсолютно чистый