В IBU опровергли слухи о наличии аккредитаций у членов семьи президента СБР

Как стало известно «Чемпионату», у членов семьи президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва не было аккредитаций на чемпионат мира по биатлону в Антхольце. Ранее появилась версия, согласно которой СБР не выдал аккредитацию Александру Касперовичу, личному тренеру Александра Логинова, но оформил пропуска супруге и дочери президента организации.

В пресс-центре IBU «Чемпионату» сообщили, что эти слухи не соответствуют действительности.

Ранее стало известно, что рано утром в номер Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.