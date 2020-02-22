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Шипулин приехал в отель сборной России на чемпионате мира в Антхольце

Шипулин приехал в отель сборной России на чемпионате мира в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин прибыл в отель сборной России на чемпионате мира в Антхольце (Италия), сообщает «Матч ТВ».

Цель визита чемпиона мира 2017 года в эстафете в расположение национальной команды пока не известна.

Утром 22 февраля в номер Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его личный тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

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