В МИД РФ прокомментировали обыски у Логинова и Касперовича

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова прокомментировала обыски у членов российской делегации на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия).



«Хотела бы обратить внимание, что наша первоочередная задача — вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления. Безусловно, юридические вопросы решаются, но самое главное — сделать так, чтобы спортсмены продолжали участие в соревнованиях.



МИД РФ сотрудничает с российским Министерством спорта по данному вопросу. Надеемся, в ближайшее время всё удастся решить», — цитирует Захарову ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».



Ранее стало известно, что в номер лидера сборной России Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.



Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.



Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.