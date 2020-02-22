В МИД РФ прокомментировали обыски у Логинова и Касперовича

Официальный представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова прокомментировала обыски у членов российской делегации на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия).
«Хотела бы обратить внимание, что наша первоочередная задача — вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления. Безусловно, юридические вопросы решаются, но самое главное — сделать так, чтобы спортсмены продолжали участие в соревнованиях.
МИД РФ сотрудничает с российским Министерством спорта по данному вопросу. Надеемся, в ближайшее время всё удастся решить», — цитирует Захарову ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Ранее стало известно, что в номер лидера сборной России Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.
Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.
Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.
- 22 февраля 2020
-
14:24
-
14:22
-
14:06
-
13:52
-
13:47
-
13:46
-
13:41
-
13:37
-
13:27
-
13:25
-
13:11
-
13:03
-
13:00
-
12:53
-
12:39
-
12:28
-
12:27
-
12:15
-
12:12
-
11:59
-
11:57
-
11:48
-
11:46
-
11:34
-
11:17
-
11:12
-
11:11
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:39
-
10:34
-
10:32
-
10:22
-
10:15