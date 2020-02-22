Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону, Россия — 8-я

На чемпионате мира по биатлону завершилась женская эстафета. Соревнования выиграла сборная Норвегии. Норвежки в итоге пробежали штрафной круг, но всё равно сумели добиться победы, опередив ближайшего конкурента на 10,7 секунды. Второе место заняла сборная Германии, допустившая 9 промахов. Бронзовые медали достались украинской команде, совершившей 8 промахов.

Сборная России показала 8-й результат. Россиянки в итоге проиграли норвежкам более 1 минуты. У российской команды — один штрафной круг и 11 промахов. В составе российской сборной эстафету бежали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Чемпионат мира. Биатлон. Женщины. Эстафета

1. Норвегия — 1:07,05 (1+9)

2. Германия — + 10,7 (0+9)

3. Украина — + 18,4 (0+8)…

8. Россия — + 1.02,6 (1+11)

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию женской эстафеты.