Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону, Россия — 8-я

На чемпионате мира по биатлону завершилась женская эстафета. Соревнования выиграла сборная Норвегии. Норвежки в итоге пробежали штрафной круг, но всё равно сумели добиться победы, опередив ближайшего конкурента на 10,7 секунды. Второе место заняла сборная Германии, допустившая 9 промахов. Бронзовые медали достались украинской команде, совершившей 8 промахов.
Сборная России показала 8-й результат. Россиянки в итоге проиграли норвежкам более 1 минуты. У российской команды — один штрафной круг и 11 промахов. В составе российской сборной эстафету бежали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.
Чемпионат мира. Биатлон. Женщины. Эстафета
1. Норвегия — 1:07,05 (1+9)
2. Германия — + 10,7 (0+9)
3. Украина — + 18,4 (0+8)…
8. Россия — + 1.02,6 (1+11)
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию женской эстафеты.
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