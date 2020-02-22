Глава комитета спортсменов IBU: полиция может прийти с обыском в любое время, это их право

Глава комитета спортсменов IBU Клэр Игэн прокомментировала скандал с обысками в отеле российской команды на чемпионате мира в Антхольце (Италия).



«Они могут прийти в любое время, если считают это правильным. Спортсмены на это подписываются, когда соглашаются соревноваться на международном уровне. У полиции есть право на такие визиты, это совершенно точно», — передаёт слова Игэн корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Сегодня утром в номер лидера сборной России Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Спортсмена уже отпустили, тогда как Касперович остался там.



В ходе скандала выяснилось, что аккредитация Касперовича на чемпионат мира была оформлена на сборную Украины.



Сегодня же на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.



Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

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