Старых: я уже закалённый человек, не первый раз нас обвиняют

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала результат женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Гонку выиграла сборная Норвегии, Россия показала 8-й результат. Старых прокомментировала и обыски в расположении сборной России в гостинице в Антхольце.

«У нас утро началось нормально, позитивно. У Светы Мироновой день рождения. Но продолжилось утро не очень. Я уже закалённый человек, не первый раз нас обвиняют, мы уже адаптированы к этому. Пытаются выбить нас из колеи. Неприятно, конечно, но мы боремся. Никого из парней сегодня не видела.

По гонке нужно было работать чисто, со «стойкой» немного не справилась. Могла побороться ходом, уверенно прошла последний круг. Спасибо тренеру Максиму Кугаевскому за работу над скоростью на сборе.

Что касается состава на гонку, когда мне сказали, что побегу эстафету, сразу сказала, что хочу второй или третий этап. Больше ничего не спрашивали. Печально, что Света на штрафной круг пошла, но всякое бывает, это команда, это эстафета», — сказала Старых в эфире «Матч ТВ».