Драчёв: уверены, что сейчас сборная России по биатлону — самая чистая команда в мире

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о поездке в полицейский участок, связанный с обысками в отеле российских спортсменов на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Были в полицейском участке, составляется протокол. Сказали, чтобы его подготовили на русском языке. Представители посольства уже выехали сюда.

Изначально поступило обращение от 19 февраля, чтобы провести расследование в отношении Александра Логинова и Александра Касперовича. Учитывали допинговые случаи 2013, 2015 и 2017-18 годов и присутствие Касперовича на этих мероприятиях. Добавляют, что у него нет аккредитации. Так как он не входит в штаб сборной России и находится здесь туристом, мы не могли дать ему аккредитацию, из-за этого началась такая проверка IBU. Полиция проверяет данные телефонов, компьютеров, флешек. Надеемся, что там ничего нет. Сейчас подготовится протокол, мы её подпишем.

В IBU нам никто ничего не говорил. 19 февраля было написано заявление, 21-го числа оно поступило. Поэтому они приехали 22-го утром. Мы уверены, что сейчас мы самая чистая команда в мире. Потому что такое пристальное внимание к сборной России, только сумасшедший может что-то принимать. C Сарой Фуссек-Хаккарайнен мы знакомы. Она входит в комиссию, которая приезжает к нам по вопросам восстановления СБР. Она как будто независимая.

Надеемся, что Логинова не будут никуда возить. Достаточно нас как представителей для подписания протокола. Надеемся на здравый смысл. Сколько времени требуется, чтобы всё изучить? Возможно, около месяца. Но надеемся на быстрый исход. Логинов однозначно побежит эстафету. Будем злее. Нам нестрашно, потому что мы спокойны и чисты. Неприятная ситуация, мы не понимаем позицию IBU", — цитирует Драчёва «Матч ТВ».