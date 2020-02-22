Глава комитета спортсменов IBU: Логинов обманывал людей, но у него есть право быть на ЧМ

Глава комитета спортсменов IBU Клэр Игэн рассказала об отношении к российскому биатлонисту Александру Логинову.

«Не согласна с решением Логинова использовать ЭПО в прошлом, но он имеет право соревноваться сейчас. Убеждена. Он сделал выбор обманывать людей, но сейчас он тут и имеет право здесь быть.

Сейчас Логинов такой же спортсмен, как и все. Я глава союза спортсменов, и он может подойти ко мне с любым вопросом. Как глава комитета спортсменов, я представляю не только США, но и Россию», — передаёт слова Игэн корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сегодня утром в номер лидера сборной России Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Спортсмена уже отпустили, тогда как Касперович остался там.

В ходе скандала выяснилось, что аккредитация Касперовича на чемпионат мира была оформлена на сборную Украины.

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