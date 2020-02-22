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Драчёв: Логинову в этой ситуации ничего не грозит, но нормальной её назвать нельзя

Драчёв: Логинову в этой ситуации ничего не грозит, но нормальной её назвать нельзя
Биатлон / Кубок мира 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с обыском в расположении сборной России в Антхольце, где проходит чемпионат мира. Ранее стало известно, что в номер российского биатлониста Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его личный тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.

«Люди не понимают, что происходит с аккредитацией Касперовича? Так вы же, журналисты, и нагнетаете. Подтверждаю ваши слова. У Касперовича была украинская аккредитация. Мы ему не могли сделать аккредитацию, потому что у нас лимит, все места были заняты. Вот и всё. Что грозит Логинову? Ничего. Нормальная ли это ситуация? Нормальной её не назвать, если IBU в этом задействован.

Спланированная акция? Если запрос был 19-го числа, а полиция приехала утром перед эстафетной, то, наверное, спланированная», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Украинский след. Тренер Логинова взял чужую аккредитацию и устроил проблемы сборной России
Президент СБР Владимир Драчёв вернулся из отделения полиции и рассказал подробности громкого дела.
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