Драчёв: Логинову в этой ситуации ничего не грозит, но нормальной её назвать нельзя

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с обыском в расположении сборной России в Антхольце, где проходит чемпионат мира. Ранее стало известно, что в номер российского биатлониста Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его личный тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.

«Люди не понимают, что происходит с аккредитацией Касперовича? Так вы же, журналисты, и нагнетаете. Подтверждаю ваши слова. У Касперовича была украинская аккредитация. Мы ему не могли сделать аккредитацию, потому что у нас лимит, все места были заняты. Вот и всё. Что грозит Логинову? Ничего. Нормальная ли это ситуация? Нормальной её не назвать, если IBU в этом задействован.

Спланированная акция? Если запрос был 19-го числа, а полиция приехала утром перед эстафетной, то, наверное, спланированная», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.