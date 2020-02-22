Драчёв: то, что Касперович взял чужую аккредитацию, — его проблемы

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с обыском в расположении сборной России в Антхольце, где проходит чемпионат мира. Ранее стало известно, что в номер российского биатлониста Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена.

В итоге Логинов и его личный тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Претензии Международного союза биатлонистов (IBU) вызвал тот факт, что Касперович использовал в Антхольце чужую аккредитацию.

«Был ли разговор с Касперовичем по поводу аккредитации перед чемпионом мира? У меня с ним не было никакого разговора. Он приехал как турист и разместился в отеле сборной. То, что он взял чужую аккредитацию, — его проблемы. Он устроил проблемы всем.

Санкции? Человек уже сам себя наказал. Он не себе сделал плохо. Он сделал плохо Саше Логинову. Зачем он вообще занимался чужими аккредитациями? Его же все знают. К нему всегда пристальное внимание.

Он взял аккредитацию у кого-то из сборной Украины. Фамилии не знаю. Он взял аккредитацию, а потом её вернули», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.