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Президент СБР получил гостевые аккредитации для детей, они выдаются не из квоты сборной

Президент СБР получил гостевые аккредитации для детей, они выдаются не из квоты сборной
Биатлон / Кубок мира 0

Глава аккредитационного центра чемпионата мира по биатлону Бригитта Бентеле прокомментировала ситуацию с аккредитацией Александра Касперовича, личного тренера российского биатлониста Александра Логинова.

Ранее стало известно, что Касперович использовал чужую аккредитацию на чемпионате мира. Появилась версия, согласно которой российская сторона задействовала квоту на аккредитации для членов семьи президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва.

«Проблема в том, что на команду можно получить максимум 20 аккредитаций. У России вся эта квота выбрана. Драчёв получил гостевые аккредитации для детей — на это имеет право каждый президент. Это не из квоты команды.

Касперовичу отказали, потому что квота выбрана, а если России, например, дать 21 аккредитацию, то условная Германия или Италия может возмутиться: «А почему у нас 20?», — приводит слова Бентеле RT на русском.

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