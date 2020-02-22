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Первый вице-президент СБР рассказал, кто из российской команды получил аккредитацию на ЧМ

Первый вице-президент СБР рассказал, кто из российской команды получил аккредитацию на ЧМ
Биатлон / Кубок мира 0

Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию с аккредитацией Александра Касперовича, личного тренера Александра Логинова. Ранее стало известно, что Касперович использовал на чемпионате мира чужую аккредитацию.

«Количество аккредитаций привязано к количеству спортсменов в команде. У нас на сегодняшний день ровно 20 аккредитацией плюс одна, потому что в IBU пошли нам навстречу и дали одну аккредитацию дополнительно. На сегодняшний день туда входят: 8 человек – сервис, 2 человека – массажисты, 1 человек – оружейник, далее тренеры Норицын, Истомин, Загурский, Гурьев, Шукалович, Максимов, Хованцев, Белозеров, доктор Шутов и биохимик Кузнецов. Никаких лишних аккредитаций у нас нет», — цитирует Нуждова РИА «Новости».

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