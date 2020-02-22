Елисеев: готов к визиту полицейских, если они будут ходить и к иностранцам

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал ситуацию с обысками в расположении сборной России на чемпионате мира в Антхольце. Ранее стало известно, что в номер российского биатлониста Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его личный тренер Александр Касперович были доставлены в полицию, позже их отпустили. Вскоре стало известно, что Касперович использовал на чемпионате мира чужую аккредитацию.

«Эти события коснулись всей команды, естественно, ведь одного из членов команды так треплют. Мы, естественно, поддерживаем его. Это однозначно ненормально.

Я не думаю, что настрой сегодня сбился. Лично для меня нет. Бороться надо в любой ситуации.

Какие чувства были? И злость, и обида. Такая ситуация ненормальная, это однозначно.

Готов ли я, что ко мне так придут полицейские? Если так будут приходить к другим иностранцам, я готов тоже к такому. Пожалуйста, пусть приходят. Но почему нужно выходить за рамки приличия?», — сказал Елисеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.