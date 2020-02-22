Французские биатлонисты выиграли эстафету на ЧМ-2020, россияне — четвёртые

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершилась мужская эстафета 4х7,5 км. За победу в течение всей гонки боролись сборные Франции и Германии. Но на последнем огневом рубеже Бенедикт Долль зашёл на один штрафной круг, позволив включиться в борьбу за серебро норвежцу Йоханнесу Бё. В итоге чемпионами мира стали французы, вторыми – норвежцы, третьими – немцы.

Сборная России заняла четвёртое место. Бежавший на первом этапе Евгений Гараничев справился со стрельбой, использовав три дополнительных патрона на двух огневых рубежах. Однако из-за сломанной палки Гараничев значительно отстал от соперников. Бежавшие на втором и третьем этапах Матвей Елисеев и Никита Поршнев взяли по два дополнительных патрона, но отставание россиян только увеличивалось. Финишёр сборной России Александр Логинов, использовав два доппатрона, вывел Россию на четвёртое место, на заключительном круге обогнав сборную Словении.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Франция – 1:12.35,9 (0 штрафных кругов + 4 доппатрона)

2. Норвегия – отставание 21,5 (1+12)

3. Германия — +36,2 (1+8).

4. Россия — +1.44,7 (0+9).