Касперович просил аккредитацию на чемпионат мира у СБР, но ему отказали

Первый вице-президент СБР Алексей Нуждов прокомментировал скандальную ситуацию с личным тренером российского биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем. Ранее стало известно, что специалист использовал на чемпионате мира в Антхольце чужую аккредитацию.

«Разговаривал с Касперовичем только что, спросил напрямую: «Вы обращались за аккредитацией?» Он ответил, что ещё на сборе в Риднау перед чемпионатом мира спрашивал у Белозёрова (старший тренер сборной России. — Прим. «Чемпионата»), есть ли возможность получить аккредитацию. Белозёров обсудил это с начальством и ответил: «Извини, нет, все считаные — ровно 20 штук». Более Касперович ни к кому и ни за чем не обращался. В том числе за аккредитацией «Гость СБР», которая, впрочем, ничего и не даёт. Это всё равно что купить билет», — приводит слова Нуждова РИА «Новости».