Касперович: извиняюсь за этот поступок, нельзя мне было там находиться
Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал скандальную ситуацию с аккредитацией. Ранее выяснилось, что тренер использовал на чемпионате мира чужую аккредитацию. Сегодня, 22 февраля, полицейские провели обыск в номере Логинова. Логинова и Касперовича доставили в полицию.
«Буквально подошёл на старт, потому что надо было корректировать стрельбу, ход гонки. Я извинился. Говорю: «Да, извиняюсь за нарушение». Мне предложили объясниться в IBU. Говорю им: «Нет вопросов, готов объясниться и извиниться». Я действительно извиняюсь за этот поступок, нельзя мне было там находиться. В дальнейшем находился уже в зоне, где положено находиться», — сказал Касперович в эфире Первого канала.
Полиция вломилась к сборной России по биатлону! И Логинов готов завершить карьеру. LIVE
Сколько можно издеваться над Россией и её лидером?!
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