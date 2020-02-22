Касперович: извиняюсь за этот поступок, нельзя мне было там находиться

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, прокомментировал скандальную ситуацию с аккредитацией. Ранее выяснилось, что тренер использовал на чемпионате мира чужую аккредитацию. Сегодня, 22 февраля, полицейские провели обыск в номере Логинова. Логинова и Касперовича доставили в полицию.

«Буквально подошёл на старт, потому что надо было корректировать стрельбу, ход гонки. Я извинился. Говорю: «Да, извиняюсь за нарушение». Мне предложили объясниться в IBU. Говорю им: «Нет вопросов, готов объясниться и извиниться». Я действительно извиняюсь за этот поступок, нельзя мне было там находиться. В дальнейшем находился уже в зоне, где положено находиться», — сказал Касперович в эфире Первого канала.