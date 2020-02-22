Гараничев: сломали палку, бежал около 300 метров, пока мне не дали новую

Российский биатлонист Евгений Гараничев, бежавший на первом этапе эстафеты на чемпионате мира в Антхольце, прокомментировал выступление и рассказал, как утренняя ситуация с обыском в номере сказалась на его состоянии во время гонки.

«Не скажу, что стрельба прошла удачно. На первом круге кому-то сломали палку. Он начал перестраиваться, после того как ему выдали запасную, и зацепил меня. Мне тоже сломал палку. Я бежал около 300 метров, пока мне не дали новую. Потерял очень много времени, там был подъём. Обидный был промах на «лёжке». Перед второй стрельбой пытался доставать группу. Мне везде кричали, чтобы шёл в своём темпе. На «стойке» хотел быстрее отстреляться, чтобы подтянуться, но два досадных промаха меня сгубили.

Когда отпустило после ситуации с утренними обысками? Наверное, когда приехал сюда, на стадион. Хотя нам говорили, что всё займёт не больше 20 минут, обыски затянулись на 1 час 40 минут. Пытались с Александром Логиновым после этого заснуть, но не получилось. В итоге не выспался, чувства внутри какие-то непонятные», — цитирует Гараничева «Матч ТВ».

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