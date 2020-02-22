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Логинов: забрали ствол и ножик-открывашку — боялись, наверное. К преступникам же приехали

Логинов: забрали ствол и ножик-открывашку — боялись, наверное. К преступникам же приехали
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Российский биатлонист Александр Логинов детально рассказал про обыск, который провела итальянская полиция в его номере за несколько часов до старта эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце.

«Когда они вломились, я сидел в трусах в номере. Полиция берёт мой ствол и Гараничева и относят в сторону. Сначала не понял, что они делают. А потом понял, что они боятся, что мы что-то сделаем с этим оружием. У меня ещё был небольшой ножик-открывашка. Они и его забрали подальше. Боялись, что мы что-то сделаем с ними, наверное. Они же приехали без десяти шесть утра к преступникам», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сегодня в 6 часов утра по местному времени Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продлившиеся более полутора часов, касались аккредитации тренера Александра Касперовича. Но так как это наставник Логинова, то ученику не преминули напомнить о допинговом прошлом в день эстафеты.

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