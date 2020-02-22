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Васильев: если Логинов завершит карьеру, эти негодяи будут торжествовать

Васильев: если Логинов завершит карьеру, эти негодяи будут торжествовать
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на слова лидера сборной России Александра Логинова, который допустил завершение карьеры из-за постоянных нападок.

«Логинов — живой человек, ему присущи эмоции, как и любому. Сейчас нужно дождаться окончания чемпионата мира, успокоиться, проанализировать ситуацию. Не надо принимать никаких решений на эмоциях, это зло.

Сейчас все стараются аккуратно Сашу успокоить. Если он сдастся, эти негодяи добьются своего. Они к этому и ведут. Если Логинов закончит карьеру, они будут торжествовать. Нельзя доставлять им такого удовольствия. Думаю, всё будет нормально. Нервами Логинова вообще можно восхищаться. Ему приходится пройти через такое, чего не пожелаешь ни спортсмену, ни простому человеку. Он держит удар стойко и достойно», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полиция вломилась к сборной России по биатлону! И Логинов готов завершить карьеру. LIVE
Сколько можно издеваться над Россией и её лидером?!
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