Касперович: искали препараты и лекарства. Осмотрели всё — от мусорного ведра до обуви

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, в деталях рассказал про обыск его номера итальянской полицией.
«Они вели себя нормально, без грубостей. Когда только ворвались в комнату, конечно, были более агрессивными. Когда я спросил, можно ли выйти в туалет, они сказали, что нельзя никуда ни мне, ни жене — никому. Сидеть, и всё. Предъявили мне бумагу на обыск. Я спросил, есть ли у них основания осматривать комнату. Мне показали. Но всё было на итальянском языке. Я сказал, что это не документ, мне нужен перевод и что без адвоката с ними общаться не буду.
Потом они позвонили местному адвокату, который не ответил. Но я же не буду сидеть и ждать. Пожалуйста — если что-то хотите найти, можете с моего разрешения здесь обыскивать, искать. Естественно, они всё осмотрели, начиная с мусорного ведра в туалете, включая балкон, обувь, постели — всё. Естественно, ничего не нашли.
Они искали препараты, лекарства. Спросили, имею ли я лекарства. Я ответил, что ничего нет, даже таблеток, ни от головной боли, ни от чего. Я никогда не пользовался никакими препаратами», — цитирует Касперовича «Матч ТВ».
Сегодня в Антхольце, где проходил чемпионат мира, в 6 часов утра по местному времени Александра Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продлившиеся более полутора часов, касались аккредитации тренера Александра Касперовича.
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