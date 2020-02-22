Касперович: искали препараты и лекарства. Осмотрели всё — от мусорного ведра до обуви

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, в деталях рассказал про обыск его номера итальянской полицией.

«Они вели себя нормально, без грубостей. Когда только ворвались в комнату, конечно, были более агрессивными. Когда я спросил, можно ли выйти в туалет, они сказали, что нельзя никуда ни мне, ни жене — никому. Сидеть, и всё. Предъявили мне бумагу на обыск. Я спросил, есть ли у них основания осматривать комнату. Мне показали. Но всё было на итальянском языке. Я сказал, что это не документ, мне нужен перевод и что без адвоката с ними общаться не буду.



Потом они позвонили местному адвокату, который не ответил. Но я же не буду сидеть и ждать. Пожалуйста — если что-то хотите найти, можете с моего разрешения здесь обыскивать, искать. Естественно, они всё осмотрели, начиная с мусорного ведра в туалете, включая балкон, обувь, постели — всё. Естественно, ничего не нашли.



Они искали препараты, лекарства. Спросили, имею ли я лекарства. Я ответил, что ничего нет, даже таблеток, ни от головной боли, ни от чего. Я никогда не пользовался никакими препаратами», — цитирует Касперовича «Матч ТВ».

Сегодня в Антхольце, где проходил чемпионат мира, в 6 часов утра по местному времени Александра Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продлившиеся более полутора часов, касались аккредитации тренера Александра Касперовича.

Логинов: есть цель — построить цепочку, что я пытаюсь обманывать, а Касперович прикрывает

Украинский след. Тренер Логинова взял чужую аккредитацию и устроил проблемы сборной России Президент СБР Владимир Драчёв вернулся из отделения полиции и рассказал подробности громкого дела.