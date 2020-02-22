Логинов: подтверждаю, что никогда не употреблял допинг. Не знаю, как ЭПО оказался у меня

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал скандал, связанный с обысками его номера во время чемпионата мира в Антхольце (Италия). Также уроженец Саратова вспомнил историю со своей двухлетней дисквалификацией в 2014 году.

«Жаль, что такое внимание к русским, только когда происходят вот такие необоснованные скандалы. Это обидно, но на это я не обращал внимания. Из меня пытаются сделать какое-то животное. Я никогда не употреблял допинг, ни раньше, ни сейчас. Я в прямом эфире говорю об этом. В свете последних событий, когда ты в любом случае находишься на прицеле у всех, пытаться каким-то образом заниматься какими-то такими делами, для это не то что неприемлемо, я презираю даже мысль об этом.



ЭПО? (Эритропоэтин — препарат, обнаруженный у Александра и ставший причиной его дисквалификации в 2014 году. — Прим. «Чемпионата»). Самое главное, что я узнал, что это такое, что это за препарат, только когда я увидел письмо на почте. Да, я не знал, что такое эритропоэтин, как и другие запрещенные препараты. Мне это неинтересно. Как он у меня оказался? Не знаю.



Я сожалею, что я оказался в этой ситуации, но вины своей я не признаю. Меня родители воспитали так, что я сожалею о чем-то, что я совершил, но об этом я не могу сожалеть», — цитирует Логинова «Матч ТВ».