Норвежский биатлонист Дале: если у Логинова что-то найдут, это будет хорошо для спорта

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале прокомментировал скандальные обыски членов сборной России во время чемпионата мира в Антхольце (Италия).



«Вся наша команда сегодня рано проснулась, узнав о полицейском рейде. Не думаю, что такие действия правоохранителей являются случайными.



Безусловно, такие новости убивают чемпионат мира. Особенно когда они появляются не впервые. Конечно, мы все устали от таких вещей, но, с другой стороны, здорово, что власти держат такие вопросы на контроле.



Сложно сказать, могла ли полиция что-то найти во время рейда. Не знаю точно, что именно они делали в номерах. Слышал, что конфисковали некоторые телефоны. Наверное, проверяли звонки. Не знаю, но если они что-то найдут, это будет хорошо для спорта», — цитирует Дале TV2.



Сегодня в 6 часов утра по местному времени Александра Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продлившиеся более полутора часов, касались аккредитации тренера Александра Касперовича. Но так как это наставник Логинова, ученику не преминули напомнить о допинговом прошлом в день эстафеты.

Полицейский обыск у сборной России. Приказали сидеть в трусах, отобрали телефон и нож На чемпионате мира по биатлону в отель сборной России ворвалась полиция. Кто написал донос, что нашли, почему в 6 утра – главное о скандале.