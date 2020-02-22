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Логинов после эстафетной гонки чемпионата мира был отправлен на допинг-тест

Логинов после эстафетной гонки чемпионата мира был отправлен на допинг-тест
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Лидер сборной России Александр Логинов после эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия) вынужден был пройти очередной допинг-тест. Об этом сообщил корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, команда в составе самого Логинова, Евгения Гараничева, Матвея Елисеева и Никиты Поршнева финишировала четвёртой, уступив лишь сборным Германии, Норвегии и Франции.

Сегодня в 6 часов утра по местному времени Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продолжавшиеся более полутора часов, связывают с возникшими вопросами к тренеру Александру Касперовичу относительно его аккредитации. Но так как это наставник Логинова, ученику не преминули напомнить в день эстафеты о допинговом прошлом.

Сам Касперович позже заявил, что полиция искала в номерах лекарства и препараты.

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