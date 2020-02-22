Логинов после эстафетной гонки чемпионата мира был отправлен на допинг-тест

Лидер сборной России Александр Логинов после эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольце (Италия) вынужден был пройти очередной допинг-тест. Об этом сообщил корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Напомним, команда в составе самого Логинова, Евгения Гараничева, Матвея Елисеева и Никиты Поршнева финишировала четвёртой, уступив лишь сборным Германии, Норвегии и Франции.
Сегодня в 6 часов утра по местному времени Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продолжавшиеся более полутора часов, связывают с возникшими вопросами к тренеру Александру Касперовичу относительно его аккредитации. Но так как это наставник Логинова, ученику не преминули напомнить в день эстафеты о допинговом прошлом.
Сам Касперович позже заявил, что полиция искала в номерах лекарства и препараты.
- 22 февраля 2020
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