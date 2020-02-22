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Норицын: возможно, стоило попробовать Резцову в одной из гонок чемпионата мира

Норицын: возможно, стоило попробовать Резцову в одной из гонок чемпионата мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал реакцию трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой на отсутствие в стартовых составах на гонки чемпионата мира её дочери Кристины, входящей в заявку команды.

«Стопроцентно понимаю реакцию Анфисы Резцовой. Возможно, нам действительно стоило попробовать Кристину в одной из гонок. Но опять же, кого мы могли снять по итогам пасьюта? У той же Куклиной там было всего два промаха, все четыре спортсменки пробежали так, что при условии точной стрельбы могли быть очень близко к пьедесталу — любая могла оказаться с медалью.

Мы изначально со всеми, и с Кристиной в том числе, обговаривали, кто из девочек какие гонки пробежит и как мы будем готовиться. Конечно, ей обидно, это я могу понять», — приводит слова Норицына RT.

А. Резцова: если Кристину не поставят в эстафету, буду в суд подавать
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