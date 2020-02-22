Норицын: виноват, что пошёл на поводу у Мироновой

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о своей главной ошибке в сезоне-2019/2020.
«Неправильно выбранное место для тренировочного сбора в конце декабря. Нам не следовало ехать в Обертиллиах. Это целиком и полностью моя вина и моя ответственность. Можно было всё поменять. Но я этого не сделал.
Сейчас могу уже, наверное, сказать, что за январь Света Миронова потеряла больше трёх килограммов веса из-за того нервного состояния, в котором оказалась. Это вообще тяжело — чувствовать в декабре, что способен биться с кем угодно, а в январе оказаться в яме. В двух словах всё не опишешь, та ситуация получилась очень многослойной, и не уверен, что сейчас имеет смысл всё это поднимать. Конкретно по Мироновой я виноват в том, что сразу не отреагировал на то, что она начала всё больше и больше копаться в себе. Я только в Антерсельве узнал, а точнее, увидел, что потеря в весе у Светы так велика.
Говорите, эти показатели должны фиксироваться каждое утро: вес, артериальное давление, пульс? В этом плане я опять же виноват в том, что в каком-то смысле пошёл на поводу у спортсменки: Света уверила меня в том, что по мере набора формы всегда худеет. А по факту у неё пропала мощность отталкивания, величина частоты сердечных сокращений уже не та, до которой она разгонялась в декабре, и пока эта мощность не восстановится, Мироновой будет очень тяжело», — приводит слова Норицына RT.
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