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Пидгрушная: перед сезоном поняла, что сердце выдержит лишь при дозированных нагрузках

Пидгрушная: перед сезоном поняла, что сердце выдержит лишь при дозированных нагрузках
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о трудностях, которые вынудили её сделать паузу в профессиональных выступлениях.

«Готова ли сказать что вернулась? Вернулась я в начале сезона, вопрос — на какой уровень. Результаты были неплохими, проблемы с сердцем на тренировках не выплывали, сил и здоровья хватало. Иначе не смогла бы выиграть бронзу.

В 2017 году мне делали три операции. Под общим наркозом. Как раз после него начались проблемы с сердцем.

В то, что после возвращения стану лидером команды и не верила, и не думала! С таким диагнозом, как у меня, чемпионками не становятся. Но пришла зама, я побегала, услышала призывы болельщиков и поняла — не всё так страшно, сердце выдержит, если давать ему дозированные объемы. К тому же окончательно разобралась с диагнозом. Правда, из-за неполноценной летней подготовки перед важными гонками отсутствовала уверенность, был мандраж. Надеюсь, теперь не будет», — цитирует Пидгрушную «Матч ТВ».

Сегодня 33-летняя спортсменка выиграла пятую медаль чемпионата мира в карьере. В составе сборной Украины она стала третьей в эстафетной гонке.

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