Пидгрушная: перед сезоном поняла, что сердце выдержит лишь при дозированных нагрузках

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о трудностях, которые вынудили её сделать паузу в профессиональных выступлениях.



«Готова ли сказать что вернулась? Вернулась я в начале сезона, вопрос — на какой уровень. Результаты были неплохими, проблемы с сердцем на тренировках не выплывали, сил и здоровья хватало. Иначе не смогла бы выиграть бронзу.



В 2017 году мне делали три операции. Под общим наркозом. Как раз после него начались проблемы с сердцем.



В то, что после возвращения стану лидером команды и не верила, и не думала! С таким диагнозом, как у меня, чемпионками не становятся. Но пришла зама, я побегала, услышала призывы болельщиков и поняла — не всё так страшно, сердце выдержит, если давать ему дозированные объемы. К тому же окончательно разобралась с диагнозом. Правда, из-за неполноценной летней подготовки перед важными гонками отсутствовала уверенность, был мандраж. Надеюсь, теперь не будет», — цитирует Пидгрушную «Матч ТВ».



Сегодня 33-летняя спортсменка выиграла пятую медаль чемпионата мира в карьере. В составе сборной Украины она стала третьей в эстафетной гонке.