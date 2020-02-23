Вице-президент СБР Чепиков: при чём здесь Логинов, если проблемы у его тренера?

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков прокомментировал скандал, связанный с обысками в гостиничных номерах представителей сборной России во время чемпионата мира в Антхольце (Италия).
«Конечно, это всё влияет, думаю, это повлияло бы на каждого, к кому полиция приходит в пять утра. Очень плохо, что такие ситуации возникают — причём непонятно откуда и в дни очень важных стартов, таких как чемпионат мира. Хотя при чём тут Логинов, ведь проблемы с аккредитацией были у его тренера, который не является тренером и членом сборной. Логинов же не может нести за него ответственность», — цитирует Чепикова ТАСС.
Сегодня в 6 часов утра по местному времени Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продлившиеся более полутора часов, касались аккредитации тренера Александра Касперовича. Но так как это наставник Логинова, ученику не преминули напомнить о допинговом прошлом в день эстафеты.
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