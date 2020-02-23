Норицын признал, что допустил ошибку при подготовке женской сборной к чемпионату мира

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын назвал главную ошибку, допущенную при подготовке команды к чемпионату мира в Антхольце (Италия).
«Неправильно выбрано место для тренировочного сбора в конце декабря. Нам не следовало ехать в Обертиллиах. Это целиком и полностью моя вина и моя ответственность. Можно было всё поменять. Но я этого не сделал. Сейчас могу уже, наверное, сказать, что за январь Света Миронова потеряла больше трёх килограммов веса из-за нервного состояния, в котором оказалась.
Это вообще тяжело — чувствовать в декабре, что способен биться с кем угодно, а в январе оказаться в яме. В двух словах всего не опишешь. Ситуация получилась очень многослойной. Не уверен, что сейчас есть смысл всё это поднимать. Конкретно по Мироновой я виноват, что сразу не отреагировал, когда она начала всё больше и больше копаться в себе. Только в Антерсельве узнал, точнее увидел, что потеря в весе у Светы так велика», — цитирует Норицына «Матч ТВ».
Напомним, женская сборная России не завоевала ни одной медали на чемпионате мира — 2020. Последний шанс попасть в призы мирового первенства есть у Екатерины Юрловой-Перхт — единственной представительницы команды, отобравшейся на масс-старт.
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