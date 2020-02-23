Текстовая трансляция женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

Сегодня, 23 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женская гонка с массовым стартом на 12,5 км. Старт запланирован на 14:30 мск.



Единственной россиянкой, отобравшейся на масс-старт, стала Екатерина Юрлова-Перхт. В гонке примут участие 30 спортсменок.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону — 2020 в Антхольце.



Напомним, чемпионат мира по биатлону — 2020 подходит к концу. Мужской и женский масс-старты станут последними гонками в Антхольце.



С полными результатами соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате». Также на сайте доступен медальный зачёт чемпионата мира.