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Текстовая трансляция женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

Текстовая трансляция женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Сегодня, 23 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится женская гонка с массовым стартом на 12,5 км. Старт запланирован на 14:30 мск.

Единственной россиянкой, отобравшейся на масс-старт, стала Екатерина Юрлова-Перхт. В гонке примут участие 30 спортсменок.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на чемпионате мира по биатлону — 2020 в Антхольце.

Напомним, чемпионат мира по биатлону — 2020 подходит к концу. Мужской и женский масс-старты станут последними гонками в Антхольце.

С полными результатами соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате». Также на сайте доступен медальный зачёт чемпионата мира.

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