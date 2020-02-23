Текстовая трансляция мужского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце

Сегодня, 23 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) состоится мужская гонка с массовым стартом на 15 км. Старт запланирован на 17:00 мск.
По итогам предыдущих гонок для участия в масс-старте отобрались три представителя России: Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. На старт гонки, впрочем, выйдут только Елисеев и Поршнев — Логинов отказался от участия из-за психологической неготовности.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.
Напомним, чемпионат мира по биатлону — 2020 подходит к концу. Мужской и женский масс-старты станут последними гонками в Антхольце.
С полными результатами соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате». На сайте доступен также медальный зачёт чемпионата мира.
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