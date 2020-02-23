Касперович объяснил, почему воспользовался чужой аккредитацией на чемпионате мира

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, подробно рассказал о причинах, по которым пользовался на чемпионате мира чужой аккредитацией.
«Это (использование чужой аккредитации. — Прим. «Чемпионата») всегда было, и это не первый случай, и вы прекрасно это знаете, поскольку вы, журналисты, сами меняетесь аккредитациями. Да, я нарушил, я извинился, но зачем разжигать ситуацию? Готов прийти на заседание специальной комиссии, ведь аккредитацию я взял всего на 30 минут. Я с ней никуда не убегал, у меня даже и мысли не было, что в IBU об этом догадаются.
Да, она у меня была во время пасьюта, она была необходима, чтобы работать со спортсменом, общаться с ним на дистанции. Но за это нарушение полагается штраф в размере 500 евро. На этом чемпионате мира такое же нарушение было у французской делегации, но на эту тему не было ни слова. Тем более я ничего не сделал, что могло бы помешать спортсменам. Никаких зон не пересекал, не заходил на стрельбище, не мешал тренерам. Я делал всё, чтобы спортсмен показал результат», — цитирует Касперовича ТАСС.
22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.
Позже стало известно, что первичные результаты обыска у членов сборной России по биатлону не подтвердили применения ими запрещённых препаратов.
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