Полиция приехала к Логинову ночью для подписания протокола

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение лидера сборной Александра Логинова отказаться от участия в заключительной гонке чемпионата мира. Ранее стало известно, что биатлонист не побежит масс-старт.



«И до поздней ночи вчера полиция снова разговаривала с Логиновым, приезжали протокол подписывать, Драчёв уехал из отделения в час ночи, потом дружно — к Логинову в отель… Тут не до стартов уже, и Логинов снялся с последней гонки», — написал Дмитрий в своём телеграм-канале.



22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.



Позже стало известно, что первичные результаты обыска у членов сборной России по биатлону не подтвердили применения ими запрещённых препаратов.

Биатлон. Чемпионат мира — 2020. Полиция приезжала снова. Логинов не бежит масс-старт! LIVE Сегодня на чемпионате мира в Антхольце заключительные гонки. Все оперативные новости, фото, видео, фишки — в онлайн-трансляции дня.