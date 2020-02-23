Васильев — об отказе Логинова от масс-старта: негодяи сделали своё чёрное дело

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение лидера сборной Александра Логинова отказаться от участия в заключительной гонке чемпионата мира. Ранее стало известно, что биатлонист не побежит масс-старт.
«Печально, конечно, но всё к этому шло. Злопыхатели-негодяи сделали своё чёрное дело. Сейчас мы пожинаем плоды их чёрной деятельности. Конечно, жалко. Мне кажется, Саша мог показать хороший результат. Но если он так решил, значит, ему виднее.
Я по натуре оптимист и верю в хорошее. Надо рассчитывать на самый хороший результат, но если реально смотреть, то шансы маленькие. Елисеев потерял свою стрельбу, а Поршнев ногами слаб. Но всё равно будем болеть за наших.
Не думаю, что Бё и Фуркад с улыбкой восприняли сегодняшнюю новость. Одно дело — говорить, другое — видеть плоды свой чёрной деятельности. Не думаю, что они совсем конченые, а если и конченые, то с ними даже не о чем разговаривать, даже не смотря на количество их медалей», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства.
Позже стало известно, что первичные результаты обыска у членов сборной России по биатлону не подтвердили применения ими запрещённых препаратов.
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