Жена Елисеева — о скандале с участием Логинова: живём в мире, в котором сволочей навалом

Анна Елисеева, жена российского биатлониста Матвея Елисеева, прокомментировала скандальную ситуацию, связанную с партнёром мужа по сборной, Александром Логиновым.



«Травля. Да, друзья. Живем в мире людей, в котором сволочей навалом. Тему травли раскрою чуть позднее. Сейчас хотела бы коснуться случая с Логиновым.



То, что происходит, не находит цензурных слов в моём лексиконе, ибо они не описывают в полной мере масштаб происходящего.



Думаю, полную картину мы никогда не сможем увидеть и понять до конца, так как вынуждены довольствоваться только тем, что нам показывают и говорят. Опять же, не без пристрастия.



И это далеко не единственный случай. Думаете, на Олимпиаде в Пхёнчхане было по-другому? Сколько нервов помотали перед самим состязанием, отдельный допинг-тест на всё, чтобы получить допуск на участие. Минимальный состав делегации и полнейшее отсутствие поддержки спортсменов после Олимпиады в моральном плане.



Время такое. И мы не властны что-либо изменить. Спортсмен выходит на арену не для того, чтобы быть мишенью для битья. А для того, для чего он ежедневно насилует организм и терпит всё, чего требует спорт (мотивы у всех разные, конкретизировать не буду).

И давления в психологическом аспекте никто не отменял. Что делать? Давайте думать вместе», — написала Анна в своём «инстаграме».



Напомним, после победы Логинова в спринтерской гонке ряд иностранных биатлонистов отказались признавать успех россиянина из-за его прошлой дисквалификации за допинг.



Вчера за несколько часов до эстафетной гонки в номер к Логинову пришла итальянская полиция с обыском. Уже следующей ночью правоохранители снова пришли к Логинову для подписания протокола.



Биатлонист заявил о возможном завершении профессиональных выступлений из-за регулярных нападок.

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