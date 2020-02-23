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Рёйселанд выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону. Юрлова-Перхт — шестая

Рёйселанд выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону. Юрлова-Перхт — шестая
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершился женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд. Серебро завоевала представительница Италии Доротея Вирер. Призовую тройку замкнула Ханна Эберг из Швеции.

Единственной россиянкой, квалифицировавшейся в масс-старт, стала Екатерина Юрлова-Перхт. С двумя промахами она показала шестой результат.

Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Женщины. Масс-старт, 12,5 км.

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 39.14,0 (2)
2. Доротея Вирер (Италия) — +20,7 (3)
3. Ханна Эберг (Швеция) — +26,1 (3)…
6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +52,0 (2).

За последним днём чемпионата мира в Антхольце вы можете следить на «Чемпионате» в режиме «лайв».

Биатлон. ЧМ-2020. Антхольц, Италия
Женщины. Масс-старт 12,5 км
23 февраля 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Марте Рёйселанд
Норвегия
39:14.0
2
Доротея Вирер
Италия
+20.7
3
Ханна Эберг
Швеция
+26.1
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