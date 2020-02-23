Рёйселанд выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону. Юрлова-Перхт — шестая

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершился женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд. Серебро завоевала представительница Италии Доротея Вирер. Призовую тройку замкнула Ханна Эберг из Швеции.



Единственной россиянкой, квалифицировавшейся в масс-старт, стала Екатерина Юрлова-Перхт. С двумя промахами она показала шестой результат.



Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Женщины. Масс-старт, 12,5 км.

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 39.14,0 (2)

2. Доротея Вирер (Италия) — +20,7 (3)

3. Ханна Эберг (Швеция) — +26,1 (3)…

6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +52,0 (2).

За последним днём чемпионата мира в Антхольце вы можете следить на «Чемпионате» в режиме «лайв».