Рёйселанд выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону. Юрлова-Перхт — шестая
На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершился женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд. Серебро завоевала представительница Италии Доротея Вирер. Призовую тройку замкнула Ханна Эберг из Швеции.
Единственной россиянкой, квалифицировавшейся в масс-старт, стала Екатерина Юрлова-Перхт. С двумя промахами она показала шестой результат.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия
Женщины. Масс-старт, 12,5 км.
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 39.14,0 (2)
2. Доротея Вирер (Италия) — +20,7 (3)
3. Ханна Эберг (Швеция) — +26,1 (3)…
6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +52,0 (2).
За последним днём чемпионата мира в Антхольце вы можете следить на «Чемпионате» в режиме «лайв».
Читайте также
- 23 февраля 2020
-
15:31
-
15:12
-
15:00
-
14:12
-
14:05
-
13:14
-
12:33
-
12:30
-
12:25
-
12:17
-
12:03
-
11:12
-
11:02
-
09:45
-
01:01
-
00:43
- 22 февраля 2020
-
23:56
-
23:53
-
23:43
-
23:26
-
22:49
-
22:26
-
22:20
-
22:13
-
21:37
-
20:32
-
20:26
-
19:59
-
19:39
-
19:36
-
19:15
-
19:08
-
18:43
-
18:20
-
18:17
Партнерский контент