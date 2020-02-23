Херрман показала лучший ход в масс-старте чемпионата мира. Юрлова-Перхт — 14-я

Представительница Германии Денизе Херрман показала лучший ход в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Её чистое время прохождения дистанции составило 33 минуты 57,5 секунды.



Вторую скорость на дистанции показала биатлонистка из Финляндии, 37-летняя Кайса Мякяряйнен — + 19,6 секунды. Третий ход — у норвежской спортсменки Тириль Экхофф — +34,0. секунды.



Единственной россиянкой, квалифицировавшейся в масс-старт, стала Екатерина Юрлова-Перхт. Быстрейшей биатлонистке на дистанции она проиграла 1 минуту 22 секунды.



Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц, Италия

Женщины. Масс-старт. Лыжный ход



1. Денизе Херрман (Германия) — 33.57,5

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +19,6

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — +34,0

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +36,3…

14. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 1.22,0.



Победу в гонке одержала норвежка Марте Рёйселанд. Серебряную медаль завоевала итальянка Доротея Вирер, третьей стала Ханна Эберг из Швеции.

Рёйселанд выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону. Юрлова-Перхт — шестая