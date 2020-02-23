Драчёв: когда дисквалифицировали Логинова, я занимался совсем другими делами

Глава союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с российским биатлонистом Александром Логиновым. За несколько часов до эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в номер к Логинову пришла итальянская полиция с обыском.

«Президент Международного союза биатлонистов Олле Даллин сказал, что он узнал о визите полиции к Логинову в 7:57 утра. То есть он уверяет, что заранее ничего не знал. Верю ли я ему? Я вообще привык верить людям. Но когда некоторые люди из подразделений ведут самостоятельную работу, это неправильно. Должна быть вертикаль в работе.



Как можно закончить эту историю с Логиновым? А как её вообще разрешить? Её же они сами и нагнетают. Когда случился случай с дисквалификацией Логинова, я занимался совсем другими делами. Объясниться – личное дело Логинова. Это его личный блокнот. Не уверен, что его объяснения уберегли бы от проблем. Мы постоянно с Сашей на связи. Только что обсуждали его неучастие в масс-старте. Он не спал всю ночь. Какой тут старт? Я говорил с консулом, с МИДом. Нам дали поддержку.



На эмоциях можно много чего сделать. Можно было вообще сняться с чемпионата мира и уехать, но решило бы это наши проблемы? Нам надо работать на перспективу. Сегодня такой праздник, 23 февраля, можно взять и показать всем. Как мы это уже делали», – передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.