Драчёв: Логинов завершит карьеру? Нет, мы надеемся, он побегает ещё 5 лет, а то и больше

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с российским биатлонистом Александром Логиновым.

«Я стараюсь не лезть в нижнее бельё. Мы можем сейчас вспоминать события 10-летней давности, ответы на которые до сих пор не даны. Плохо, когда люди делают выводы, но не знают сути. Это не в моей компетенции.



Есть ли у меня конечный план по Логинову? Какие вы все торопливые. Главное, чтобы прекратились все действия со стороны комитета Международного союза биатлонистов (IBU). Он явно провоцирует на определённые действия. Мы пока не поддаёмся. Мы готовы к диалогу с IBU, а не к конфликтной ситуации. Наша задача – восстановление СБР и защита спортсменов. Думаю, что с нынешней обстановкой нас нескоро восстановят в правах. Случаи с Устюговым и Слепцовой лягут тяжёлой ношей на СБР. Вряд ли мы найдём столько денег, чтобы всё оплатить. Это точно будет больше миллиона евро.



Адвокаты будут с понедельника работать с делом Логинова. Даже президент IBU не понимает, как это письмо было написано и чем всё это грозит.



Завершение карьеры Логинова в 28 лет? Нет, мы надеемся, что он ещё побегает как минимум пять лет, а то и больше», – передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.