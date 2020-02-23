Шипулин — о Логинове: то, что сделали IBU и полиция – гадко

Олимпийский чемпион Антон Шипулин прокомментировал скандальную ситуацию с российским биатлонистом Александром Логиновым. В день эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) в гостиничный номер к Логинову рано утром пришли итальянские полицейские с обыском.

«Вчера полиция приехала к Логинову, обыскала его, забрала телефон и ноутбук. Хотя я с ним потом общался, говорю: „Зачем ты это сделал? Надо было ждать адвокатов“. Это его собственность, у него могут там храниться его личные фотографии, фотографии семьи. То, что сделали IBU и полиция, это как минимум гадко. Заявление было подано 19 февраля. То есть они могли прийти 19-го, 20-го или 21-го, но пришли именно в тот момент, когда ребятам надо было бежать эстафету. Самое главное — не расстраиваться. Мы сильные, когда едины. Мы должны перетерпеть, так же болеть за наших, ни в коем случае не подозревать в каждом допингиста», – приводит слова Шипулина Первый канал.