Шипулин — о золоте Сочи: не хочется, чтобы момент всеобщей радости превращался в скандал

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал информацию о дисквалификации Евгения Устюгова, из-за чего сборная России может быть лишена эстафетного золота, завоёванного на Олимпиаде в Сочи. За ту команду вместе с Устюговым бежали Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков.

«Я сначала был немного шокирован, когда услышал новость о возможном лишении сборной России олимпийского золота. Никогда бы не мог подумать, что через шесть лет после завоевания тяжёлой медали для нашей страны такое случится. Не хочется, чтобы этот момент объединения страны, всеобщей радости превращался в допинговый скандал.



Есть много фактов, с которыми я не согласен. Конечно, я первым делом хотел позвонить Устюгову и поругаться. Я позвонил ему, но он мне сказал: „Антон, подожди, у меня не нашли запрещённые препараты. Все мои пробы чисты“. Нет смысла ему не доверять. Юристы объяснили, что обвинение строится на двух фактах: показания Родченкова и некая база данных. Но эта база уже неоднократно менялась, и непонятно кем и когда. Недавно были опубликованы новости, что из Америки заходили в эту базу, кто-то ещё заходил. Поэтому не стал бы доверять — это будет прецедент.



Евгению и его юристам я посоветую бороться до конца. Если они выиграют дело, это будет здорово и к нам уже не будут так бескомпромиссно докапываться. Ну а если дело проиграют, это будет печально. Вся наша команда тогда лишится медали: Волков, Малышко, Устюгов и я. Дальше может быть кто угодно. Я бы с удовольствием поучаствовал в судебном процессе, и у меня есть юристы, но обвинения не мне. Все обвинения строятся против Устюгова, и мы никак не можем вмешиваться, не можем приходить в суд и говорить: „Не трогайте Евгения“», — сказал Шипулин в эфире Первого канала.