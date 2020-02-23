Логинов — об отказе от масс-старта: понял, что не готов бежать. Именно головой не готов

Чемпион мира в спринте российский биатлонист Александр Логинов рассказал о причинах снятия с масс-старта и предшествовавших этому решению событиях.



«Это произошло очень поздно, но всё было достаточно по-доброму. Отвечали очень вежливо, и никаких таких высказываний, как утром, не было. Не то чтобы с утра они вели себя по-хамски, но грубовато. У меня на тумбочке лежал ножик-открывашка, и в шоке смотрю, как его забирают: значит, я преступник, что ли, какой-то?



Когда принял решение не стартовать в масс-старте? У меня вчера были мысли по этому поводу. Я понимал, что тяжело будет выступать. А сегодня я понял, что не готов бежать на сто процентов. Именно головой не готов.



С представителем консульства встречались вчера. Буквально тремя-четырьмя словами перебросились — и всё», — сказал Логинов RT.

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