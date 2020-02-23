Касперович — о Логинове: у меня сейчас стоит задача отстоять спортсмена

Тренер Александр Касперович рассказал, почему его подопечный, чемпион мира в спринте Александр Логинов, принял решение не стартовать в заключительной гонке чемпионата мира масс-старте.

Накануне Логинова разбудила нагрянувшая с обыском полиция, а после эстафеты он до ночи подписывал протокол. Причиной обыска стала проблема с аккредитацией Касперовича, из-за чего Александру припомнили допинговое прошлое.



«Александр сам принял решение не стартовать. Это психологическое давление, сложно собраться на масс-старт. Плюс ещё физическое состояние не соответствовало тому, чтобы сегодня выйти и бороться на дистанции. Решение было принято вчера.



В первую очередь у меня сейчас стоит задача отстоять спортсмена. Нужно всё объяснить не только международной федерации, но и нашему руководству, — как всё произошло и с какой стороны идёт давление. Плюс нужно нанимать адвоката. Нам поступившее заявление от IBU не озвучено. Нам изъяснили, что только адвокат может получить заявление. Будем дальше бороться за то, чтобы не было этого давления», — сказал Касперович RT.

Видео доступно на «Чемпионате».