Й.Бё — о масс-старте: очень жаль, что Тарьей упустил медаль

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился эмоциями после победы в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Младший Бё пришёл к финишу первым, опередив ближайшего преследователя француза Кентена Фийон Майе на 42 секунды. Старший брат норвежца, Тарьей Бё, финишировал в шаге от подиума (+55,6).

«Я чувствовал себя очень легко. Это одна из моих лучших гонок.



Для меня, как брата, было очень жаль, что Тарьей занял четвёртое место и упустил медаль. Мы видим, как много это для него значило. Это немного испортило мне настроение, несмотря на то что я невероятно счастлив», – цитирует Йоханнеса Бё NRK.

Российские биатлонисты Никита Поршнев и Матвей Елисеев заняли в гонке 26-е и 28-е места соответственно.