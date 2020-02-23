Й.Бё — о масс-старте: очень жаль, что Тарьей упустил медаль
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился эмоциями после победы в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Младший Бё пришёл к финишу первым, опередив ближайшего преследователя француза Кентена Фийон Майе на 42 секунды. Старший брат норвежца, Тарьей Бё, финишировал в шаге от подиума (+55,6).
«Я чувствовал себя очень легко. Это одна из моих лучших гонок.
Для меня, как брата, было очень жаль, что Тарьей занял четвёртое место и упустил медаль. Мы видим, как много это для него значило. Это немного испортило мне настроение, несмотря на то что я невероятно счастлив», – цитирует Йоханнеса Бё NRK.
Российские биатлонисты Никита Поршнев и Матвей Елисеев заняли в гонке 26-е и 28-е места соответственно.
Йоханнес Бё выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Антхольце, Поршнев — 26-й
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