Хованцев: плохо тренируем? Этот вариант имеет право на жизнь

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление мужской сборной на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Не знаю, насколько серьёзно Драчёв говорит про выполнение критериев, но весь тренерский штаб должен серьёзно ответить на все вопросы. Мы хотели получить скорость, рассчитывали на Поршнева, Латыпова. Но мы не увидели прогресса. Это серьёзный вопрос. Надо понять, в чём проблема. То ли это система подготовки, то ли проигрываем в качестве спортсменов, которые переходят из юниорского возраста. Не рассматриваем ли вариант, что плохо тренируем? Он тоже имеет право на жизнь, но в начале сезона Елисеев боролся за медали», – передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Йоханнес Бё выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Антхольце, Поршнев — 26-й