Тренер сборной Норвегии: да, Логинов поступил плохо, но это было шесть лет назад

Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе прокомментировал скандальную ситуацию с российским биатлонистом Александром Логиновым. Во время чемпионата мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) многие спортсмены негативно высказывались о Логинове из-за его допингового прошлого. Утром перед эстафетой в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича итальянская полиция провела обыск на предмет запрещённых лекарств и препаратов.

«Мне кажется, они побоялись того, что произошло год назад на лыжном чемпионате мира в Австрии. Подумали, что могут снова кого-нибудь поймать, но, конечно, всё это надо было делать в выходной, а не в день гонки. Никак не поможет ни Александру, ни России, если снова и снова говорить об одном и том же. Я попытался донести это до братьев Бё. Мы должны оставить это в прошлом. Но общество почему-то считает, что общим осуждением поможет России. Нет, хватит постоянно тыкать пальцем и говорить: «Ты поступил плохо». Да, плохо, но это было шесть лет назад», — приводит слова Мазе «Матч ТВ».