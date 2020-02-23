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Уголовные дела Логинова и Касперовича – стандартная практика для Италии

Уголовные дела Логинова и Касперовича – стандартная практика для Италии
Биатлон 0

Уголовные дела российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, заведённые в полиции итальянского города Больцано, являются обычной практикой для Италии в случае дел, связанных с употреблением допинга, так как в европейской стране это считается серьёзным преступлением.

По информации, которая известна на данный момент, конкретных обвинений ни Логинову, ни Касперовичу пока не предъявлено. Ситуация требует от итальянской полиции дополнительных разбирательств.

Напомним, 22 февраля в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до эстафетной гонки на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия), в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича прошли обыски на предмет наличия запрещённых лекарств и препаратов.

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